Понедельник, 15 Февраля 2021 20:49

АрмИнфо. В Горадизе заложен фундамент железной дороги Горадиз-Зангилан-Агбенд. Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля в своем выступлении в селе Гюлябирд Лачинского района в ходе поездки вместе с первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы.

<Эта железная дорога имеет огромное стратегическое значение. В первую очередь потому, что она будет иметь большое значение как для поездок граждан, так и грузоперевозок. С другой стороны, эта дорога будет вести в Нахиджеван. В совместном заявлении, подписанном 10 ноября, есть специальное положение о создании Нахиджеванского коридора. Этим работам уже дан старт. Уверен, что данный проект, осуществляемый по нашей инициативе, будет реализован. После длительного перерыва Азербайджан и его неотъемлемая часть - Нахиджеванская Автономная Республика будут связаны друг с другом железнодорожным сообщением, и, таким образом, осуществятся наши и стратегические, и экономические, и политические цели>, - сказал Алиев.

При этом он добавил, что эта железнодорожная инфраструктура протянется до Турции, и таким образом будет создана вторая железнодорожная сеть, соединяющая Азербайджан и Турцию.

По его словам, будет проложена вторая железная дорога, которой одновременно смогут воспользоваться все страны региона. <Они с большим интересом относятся к строительству и этой дороги. Можно сказать, что страны, расположенные в нашем регионе, положительно оценили данный проект>, - констатировал он, при этом добавив, что транспортные проекты играют особую роль в долгосрочном развитии региона, обеспечении стабильности и сведении к нулю военных рисков, все участвующие в них страны получат только пользу и выгоду.

<Азербайджан соединяется с Нахиджеваном, Турцией. Одновременно может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Кроме того, появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахиджевана. Будет железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией. Будет создано железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть, все страны региона получат от этого только пользу>, - подытожил он.