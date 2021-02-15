Понедельник, 15 Февраля 2021 18:59

АрмИнфо.По инициативе Посольства Туркменистана в Республике Армения и в продолжение сотрудничества двух музыкальных кузниц Туркменистана и Армении состоялся видео мост между Туркменской национальной консерваторией им. Маи Кулиевой и Ереванской государственной консерваторией им. Комитаса.

На этот раз внимание музыкального сообщества было заострено на струнно-смычковом музыкальном инструменте – скрипке.

Мастер класс для слушателей Туркменской национальной консерватории провели доцент кафедры струнных инструментов Ереванской государственной консерватории Рубен Смбатян и профессор этой же кафедры Гагик Смбатян. Были заслушаны 6 концертов скрипки. Символически мастер класс был начат произведением для скрипки Арама Хачатуряна в исполнении студентки Туркменской консерватории Л.Аманкулиевой. Армянские преподаватели отметили, что была подобрана очень интересная концертная программа по скрипке и дали дельные советы туркменским молодым исполнителям, желая им дальнейших успехов в учебе и карьере.

Было констатировано, что подобные мастер классы очень плодотворно влияют на повышение эффективности учебного процесса, и анонсировано, что в продолжение уже налаженного сотрудничества между консерваториями двух дружественных стран, 22 февраля сего года пройдет видео урок по национальным инструментам, где с туркменской стороны будут представлены национальные инструменты дутар и гиджак, а с армянской стороны - канон.