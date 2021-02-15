Понедельник, 15 Февраля 2021 18:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на 1-ом переулке Нансена, жилой дом 4/1 на улице Боряна в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 29 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. “Ованнисян”, жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. “Нарекаци”, супермаркет “Ереван Сити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилой дом 12 на улице Киевяна, жилой дом 18 на пр. Комитаса, жилой дом 43 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 5, 7 на улице Касяна, жилой дом 65 на пр. Аршакуняца, жилые дома 3/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 22 на улице Сисакяна, улицы Аракеляна, Башинджагяна, Акобянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2а на улице Гераци, собственные дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана, собственные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, частично собственные дома 7-227 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнера, жилые дома 62-62а на улице Анрапетутяна, жилой до 20/1 на улице Саряна, жилой дом 3 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 села Бюракан, Антарут, Оргов и Тегер;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-15:00 частично улицы Мравян, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, А.Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степанян, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Маркса, Товмасяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степаняна, Прошяна, Теряна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Шаумяна, Спандаряна в городе Ехегнадзор; частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-17։00 села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх, Джрвеж; кварталы “Багреванд”, “Маяк” и “Банаван” в Джрвеже;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал “Верин таг” села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-16:30 частично село Ахурян и квартал “Нор Ахурян” в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

11:00-12:00 улицы Тавризян, Чаренца, Нар-Доса в городе Иджеван;

11:00-14:00 улицы Блбулян, Айгестан, средняя школа N3 в городе Иджеван; село Манкакан СОС;

в Сюникской области:

11:00-16:00 частично квартал “Аревшат” в городе Горис; частично село Карашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.