Понедельник, 15 Февраля 2021 18:47

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан <О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года>.

Информация об этом опубликована на сайте президента РК.