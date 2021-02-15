Понедельник, 15 Февраля 2021 18:46

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении призывает не распространять ложные слухи, и сеять панику. Как передает пресс-служба МЧС, сообщения и слухи в сети Интернет о скором и сильном землетрясении в Армении не имеют под собой никаких оснований.

"Призываем не содействовать распространению ложных слухов и паники, следить исключительно за официальными сообщениями МЧС", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 13 февраля в 8-и километрах к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение, очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване - 5-6 баллов. Были зафиксированы десятки афтершоков. Напряжение в очаге землетрясения продолжает спадать.