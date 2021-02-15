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 Понедельник, 15 Февраля 2021 16:33

2 машины Fiat 500 от IDBank-а и Idram-а

2 машины Fiat 500 от IDBank-а и Idram-а

АрмИнфо. IDBank и Idram разыгрывают две машины Fiat 500 с 12-го февраля до 31-е мая включительно. в течение указанного периода через приложение Idram&IDBank выполни онлайн покупку или QR/NFC платеж на сумму от 1000 драмов и получи электронный купон лотереи. Более того, чтобы утроить вероятность выигрыша машины Fiat 500, выполни платеж по Rocket line. В этом случае ты получишь один купон во время оплаты и еще два купона - спустя 10 дней, если до этого не отменишь транзакцию или не погасишь свой лимит Rocket line.

Через приложение Idram&IDBank ты можешь выполнять платежи уже в более чем 4400 пунктах продажи и более чем 400 онлайн магазинах. Ознакомиться со списком партнеров можно здесь.

Чтобы принять участие в лотерее, необходимо просто дать согласие на правила лотереи через приложение Idram&IDBank или на онлайн-платформе IDBanking.am.

Розыгрыш машин Fiat 500 состоится 11-го июня, в 21:00 в прямом эфире на официальных страницах Facebook и YouTube Idram-а и IDBank-а. Выполняй платежи через приложение Idram&IDBank, участвуй в лотерее и пусть победит самый везучий!

 

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