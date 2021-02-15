Понедельник, 15 Февраля 2021 16:27

АрмИнфо. В МЧС Армении изучают ущерб, нанесенный столичным строениям после субботнего землетрясения близ Еревана.

Так, согласно пресс-службе МЧС РА, сотрудники ведомства провели осмотр 13 детских садов и 14 школ в различных столичных административных округах.

Оперативная группа Спасательного управления Еревана во главе с полковником Арнольдом Арутюняном, 8 сотрудников ГНКО <Территориальная служба сейсмической защиты>, представители столичной мэрии посетили учебные заведения, в которых после землетрясения наблюдались определенные проблемы.

После осмотра зданий, начальник отдела сейсмостойкости сооружений Службы сейсмической защиты МЧС РА заявил, что воздействие землетрясения в ереванских школах и детских садах ощущалось только в виде появления трещин на шпаклевке. По его заверению, все осмотренные учреждения безопасны для эксплуатации. В Национальный центр кризисного управления МЧС после произошедшего 13 февраля землетрясения поступило более 3000 различных сигналов. Из полученных и подтвердившихся звонков - это разрушения, зафиксированные на столичной ул. Айвазовского, где обвалилось 9 кв.м стены и 7 кв.м потолка в одноэтажном строении, а также обрушение 2 кв.м от стены здания на ул. Смбата Зоравара.

Отметим, что 13 февраля в 15.29 по местному времени в 8 км к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Согласно сообщению МЧС РА, очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. В столице Армении сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре мощность землетрясения составила 3-4 балла. В результате землетрясения один человек получил легкие ранения, десятки граждан обратились за медпомощью. Вследствие землетрясения были повреждены ряд столичных зданий и строений, многие граждане до позднего вечера оставались на улице, боясь возвращаться в дома.