Понедельник, 15 Февраля 2021 15:18

АрмИнфо. Нынешние отношения Армении с Россией далеки от удовлетворительного состояния. Об этом 15февраля на брифинге заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по евразийской и региональной интеграции, представитель оппозиционной фракции "Процветающая Армения " Микаел Мелкумян.

По его словам, есть необходимость в повышении армяно-российских отношений на качественно новый интеграционный уровень. Стратегические отношения с Москвой не должны быть на уровне закомплексованных отношений, которыми, по сути, руководствуются власти Армении, свидетельством чему стали результаты переговоров 11 января, на котором так и не был решен вопрос с армянскими военнопленными. Депутат отметил, что уже спустя 2 дня после начала боевых действий, делегация Госдумы РФ готова была в течение трех часов прибыть с посреднической миссией в Армению, Карабах и Азербайджан, однако бездействие властей страны и отсутствие соответствующей реакции не дало ожидаемого результата. В то же время, в условиях лжи и фальсификаций, которая обрушилась на граждан страны со стороны государственной пропаганды, иное поведение представителей оппозиции было бы воспринято как предательство. В частности, та же пропагандистская машина сообщала о скором взятии Геташена и приближении к Гандзаку. Однако в итоге все завершилось подписанием капитулянтского заявления от 9 ноября. Между тем, посредническая миссия российских депутатов во главе с председателем комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашников могла бы все изменить.

Более того, продолжил Микаел Мелкумян, то, что происходит сегодня, является продолжением процесса дарения земель. Депутат напомнил, что в советские времена территория Армении составляла 29,8 тыс кв. км, а сегодня никто не знает истинных размеров территории страны.

Никто не дает однозначного ответа на этот вопрос. Более того, больше половины Карабаха были переданы Азербайджану без войны. "Как такое возможно, когда в советские времена строились дороги, часть которых должна пройти по территории Азербайджана и вернуться в Армению. Такого никогда не было, в противном случае Советский Азербайджан уже давно поднял бы этот вопрос", - -заметил Микаел Мелкумян. Он напомнил, что в советские времена дважды обсуждался вопрос Сотка, и Советская Армения выплатила крупную сумму, чтобы иметь права на продолжение эксплуатации Сотского рудника. Непонятно, каким образом почтовое отделение общины Шурнух стало теперь территорией Азербайджана, когда почтовое отделение обладает своим индексом. Шурнух обладал особым статусом общины с лесным хозяйством. Ее часть, особенно лесная, была передана Армении в 1984-1986 г.г., а взамен Азербайджану отошли такие же площади в другом районе. Теперь обе территории подпали под юрисдикцию Азербайджана, в том числе и 4.5 км участок от Воротана до Шурнуха. Нет силы, которая могла бы путем переговоров доказать все это. А доказывать надо военными и административными картами. "Если за 2,5 года это правительство так и смогло сформировать зону свободной торговли "Мегри", что можно говорить о таком правительстве", - задал вопрос оппозиционер.

Он добавил, что и сегодня Армения находится в крайне уязвимом положении, что не исключает появления новых внешних вызовов, которые в конечном итоге станут катастрофическими для страны. Чтобы этого не произошло, как заметил депутат, партия "Процветающая Армения" продолжит активную борьбу с действующей властью в формате 17 политических сил страны в рамках Движения по спасению родины, временным кандидатом в премьер-министры от которого продолжает оставаться бывший премьер-министр РА Вазген Манукян.