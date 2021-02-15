Понедельник, 15 Февраля 2021 15:11

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян продолжает лечение от COVID-19 в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Источник отмечает, что в конце прошлой недели, 13 февраля Армен Саркисян вернулся из Лондона в Армению. По настоянию врачей он продолжает лечение в Ереване.

Напомним, что с декабря прошлого года президент РА находился в Лондоне в рамках своего отпуска. Он встретил здесь Новый год и перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако 5 января стало известно, что у Армена Саркисяна выявлен коронавирус, после чего, 13 января по причине осложнений он был госпитализирован.