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АрмИнфо. Возможности возврата активов, незаконно вывезенных из Армении, организации расследований, связанных с коррупционными преступлениями, а также формирование новых путей сотрудничества по ряду других вопросов стали предметом обсуждений, состоявшихся между главой Специальной следственной службы РА Сасуном Хачатряном и посла Чехии в Армении Бедржиха Копецки.
Как сообщила пресс-служба ССС, в ходе встречи была также отмечена необходимость изучения опыта правоохранительных органов Чехии в сфере данных преступлений.
Касаясь дальнейшего укрепления армяно-чешских правовых связей и возможностей для развития партнерских отношений, Сасун Хачатрян выразил надежду, что эта встреча станет прочной основой для сотрудничества между структурами, выполняющими аналогичные функции двух стран.
Чешская сторона поблагодарила руководителя ССС за теплый прием, выразив уверенность, что эта встреча станет новым импульсом для обеспечения прямого сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и организации взаимных визитов.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МЧС РА: Слухи о скором и сильном землетрясении в Армении не имеют под собой никаких оснований
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|Замглавы МИД России и гендиректор СЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
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|Депутат: Нынешние отношения Армении с Россией далеки от удовлетворительного состояния
|Россия возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Арменией
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|Ереван и Прага обсуждают возможность возврата активов, незаконно вывезенных из Армении
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|Аналитик: Борясь за власть, "бывшие" пытаются сохранить накопленные богатства
|Минздрав: За сутки в Армении заболели коронавирусом 88 человек
|МЧС: На территории Армении есть закрытые дороги
|Омбудсмен Армении продолжает представлять доказательства политики армянофобии в Азербайджане
|При содействии миротворцев паломники из Нагорного Карабаха вновь смогли посетить монастырь Дадиванк
|Премьер-министр РА: По предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет
|МЧС РА: В Ереване сила подземных толчков составила 5-6 баллов
|Армянская сторона передала Азербайджану останки лиц, пропавших во время первой карабахской войны
|Обрушившийся на российскую столицу сильный снегопад привел к задержке рейсов в Ереван
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана провели второе заседание рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций
|Омбудсмен: В результате атак азербайджанских вооруженных сил около 30 тысяч школьников лишились возможности получать образование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|За истекшие сутки в Армении от COVID-19 скончались двое, выздоровели 104 человека
|Лусине Тумян назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
|Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК
|Депутаты шведского Ригсдага призывают Азербайджан немедленно вернуть армянских военнопленных
|В конце марта столичная мэрия вторично объявит тендер на приобретение 100 12- метровых автобусов
|Оппозиционер: ГУГЛ кто-то программировал, и этот кто-то получил от Азербайджана взятку
|Вазген Манукян: Наша цель остается той же - общенациональным движением заставить уйти капитулянта
|Армения и Греция изучают перспективы углубления оборонного сотрудничества
|Премьер: Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем
|Э. Шармазанов: Третий президент Армении скоро начнет давать интервью и выступать с заявлениями
|EBRD второй год подряд награждает Конверс Банк премией "Сделка года-Зеленая торговля"
|Блогер: Кому выгодно осквернение памятника жертвам Геноцида армян и Холокоста в Ереване?
|Оппозиционер: Если эта политика властей продолжится, оппозиция должна будет начать срочную мобилизацию народа
|Оппозиция армянского парламента требует от властей четких объяснений относительно появившегося в сети меморандума
|По индексу демократии стран мира Армения оказалась между Гондурасом и Либерией
|За сутки в Армении было зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 168
|Депутат: В правительство Армении представлены 251 вопрос, которые касаются эффективности борьбы с COVID-19
|Иранист: Враг получит контроль над всеми маршрутами сухопутного сообщения Армения- Иран в связи со сдачей армянских позиций в Санасаре и Ковсакане
|Политик: У власти нет не только желания, но и возможности фальсифицировать выборы
|Для Netflix готовится фильм об экосистеме стартапов Армении
|Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетил граждан, вернувшихся из азербайджанского плена
|ГСЧС Арцаха: Сегодня поиск тел военнослужащих буде осуществляться на участке Бердзор-Ишханадзор-Гадрут
|"Мой шаг": В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением
|В России ужесточили правила растаможивания машин с армянскими номерами
|Посол США и глава Минсоцтруда обсудили вопросы содействия переселенцам из Карабаха
|Министр: Система здравоохранения Армении смогла справиться с проблемами и сейчас находится в фазе стабильного восстановления
|Главы МИД Армении и Франции обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных
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