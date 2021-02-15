Понедельник, 15 Февраля 2021 15:08

АрмИнфо. Возможности возврата активов, незаконно вывезенных из Армении, организации расследований, связанных с коррупционными преступлениями, а также формирование новых путей сотрудничества по ряду других вопросов стали предметом обсуждений, состоявшихся между главой Специальной следственной службы РА Сасуном Хачатряном и посла Чехии в Армении Бедржиха Копецки.

Как сообщила пресс-служба ССС, в ходе встречи была также отмечена необходимость изучения опыта правоохранительных органов Чехии в сфере данных преступлений.

Касаясь дальнейшего укрепления армяно-чешских правовых связей и возможностей для развития партнерских отношений, Сасун Хачатрян выразил надежду, что эта встреча станет прочной основой для сотрудничества между структурами, выполняющими аналогичные функции двух стран.

Чешская сторона поблагодарила руководителя ССС за теплый прием, выразив уверенность, что эта встреча станет новым импульсом для обеспечения прямого сотрудничества между правоохранительными органами двух стран и организации взаимных визитов.