Понедельник, 15 Февраля 2021 13:46

АрмИнфо. Группа армянских адвокатов требует от суда принятия решения о бездействии Специальной следственной службы РА по сообщению о государственной измене. Об этом 15 февраля журналистам заявил председатель Палаты адвокатов РА Ара Зограбян.

По его словам, еще 22 декабря юристы обратились к генеральному прокурору Армении с сообщением о совершении преступления. В данном случае, речь идет о возможности государственной измены.

Генеральный прокурор перенаправил это сообщение в Специальную следственную службу (ССС), которая либо обязана возбудить уголовное дело, либо отказать в заявлении, либо перенаправить его в подведомственную структуру для доследования. Между тем, ССС оповестила юристов о том, что дело приобщено к уголовному делу, возбужденному в рамках известных заявлений генерала Мовсеса Акопяна. Между тем, как считает Ара Зограбян, уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает подобного развития событий, должно быть одно из трех решений, четвертого пути нет. Дело Мовсеса Акопяна касается государственной службы и никак не связано с делом о государственной измене.

По этой причине адвокаты приняли решение обжаловать в суде бездействие ССС. Суд, как заметил юрист, должен заставить ССС принять соответствующее решение. "Если нет оснований, и представленные факты не соответствуют действительности, то в возбуждении уголовного дела должно быть отказано", - подчеркнул Ара Зограбян.

Он отметил, что сообщению о совершении преступления были приобщены различные заявления премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе, "Арцах - это Армения и точка", публикация данных о запасах продовольствия и др, а также его действия в период военных действий.

Например, публикация на одном из заседаний правительства некоторых данных военнослужащих запаса определенного возраста. Под этими и другими заявлениями и публикациями адвокаты усмотрели возможность государственной измены. При этом, никто не нарушает презумпции невиновности. "Наше требование заключается в проверке этих подозрений", - заявил Ара Зограбян, отметив, что когда полномочный орган не выполняет своих обязанностей в полной мере, а все дела пытается скинуть в одну кучу, адвокаты видят в этом намерение провалить дело. -0-

Напомним, что 22 декабря 2020 года более ста адвокатов представили сообщение генеральному прокурору РА с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступного деяния, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса РА (государственная измена). Сообщение касалось событий, произошедших до войны, во время войны и после войны, которые, очевидно, свидетельствуют о возможности государственной измены.