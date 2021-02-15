Понедельник, 15 Февраля 2021 12:17

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян опубликовал доказательства того, что азербайджанские военнослужащие ведут огонь из разных видов оружия возле сел Сюникской области Армении.

"Доказательства того, что азербайджанские вооруженные силы ведут огонь из малокалиберного и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от сел Сюника. Кадры этого видео были сделаны 2 дня назад, в разное время суток, посреди сел Агарак и Егвард Капанской общины, его сняли наши пограничники", - написал омбудсмен, разместив доказательства по адресу https://www.facebook.com/100017676420633/videos/806884519910755.

Защитник прав человека для наглядности отмечает, что от места стрельбы до села Агарак по прямой примерно один км. Омбудсмен регулярно получает сигналы беспокойства от жителей сел общины Капан по поводу регулярных обстрелов со стороны азербайджанских военных.

"Все это еще раз доказывает, что в непосредственной близости от населенных пунктов Сюник не должно быть азербайджанских вооруженных сил на дорогах, соединяющих эти поселения. Это серьезно угрожает правам гражданских лиц, нарушает их покой и мирную жизнь", - говорится в сообщении Защитника прав человека.

Ранее сообщалось, что после изменения границы некоторые участки дорог в Сюнике перешли Азербайджану. Помимо 21 -километрового участка межгосударственной трассы Горис-Капан, Азербайджану перешла и дорога Капан-Агарак. По словам мэра Капана Геворка Парсяна, предложено в этом году полностью отремонтировать 42- километровую дорогу Капан-Татев. Пока отремонтировано только 12 километров этой дороги. "Хотя и планировали в 2021 году отремонтировать 17,5 километров дороги, но мы предложили, что в связи с новой ситуацией нужно отремонтировать сразу 30 километров", - сказал он.