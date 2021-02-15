Понедельник, 15 Февраля 2021 12:15

АрмИнфо.В борьбе за власть представители прежнего режима, скорее, пытаются сохранить собственные накопленные за последние десятилетия богатства, чем реально претендуют на очередное воспроизводство. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Эдгар Варданян.

"Во всяком случае, именно подобное впечатление складывается при наблюдении за их действиями. Эти люди подобными методами больше стремятся удержать за собой собственные ресурсы, для чего им необходимо создать себе имидж пострадавших в борьбе с действующим режимом, преследуемым по политическим мотивам людей. Судя по всему, именно так они собираются удержать за собой накопленные материальные блага", - подчеркнул он.

Вместе с тем, комментируя позицию правящего большинства относительно отсутствия в армянском обществе широкого запроса на проведение внеочередных выборов, аналитик поделился своими сомнениями относительно существования ее реального обоснования. По его оценкам, дать точный ответ на вопрос относительно целесообразности проведения внеочередных выборов способны лишь масштабные соцопросы, сборы подписей, референдум.

7 февраля по итогам встречи премьера Пашиняна с правящей фракцией "Мой шаг" было распространено заявление фракции, в котором говорилось, что предложение премьера о проведении парламентских выборов не получило положительного отклика парламентской оппозиции. Кроме того, отмечалось, что среди широких слоев общественности не сформировался запрос на проведение внеочередных выборов.

В любом случае реальных проявлений мощного политического кризиса в Армении политолог не усматривает. На его взгляд, о политическом кризисе можно было говорить в случае повторения ситуации, последовавшей вслед за терактом 27 октября 1999 года или ситуации конца 2018-го. Меж тем, сегодня институты, принимающие политические решения, в данном конкретном случае политическое большинство, в стране худо-бедно действуют.

"Совершенно иное дело, что согласно традициям в странах с развитой демократией, допустивший серьезный промах глава государства немедленно подает в отставку. И, конечно, было бы совсем неплохо, если бы Армения принадлежала к числу подобных стран. Тем не менее, давайте все-таки отталкиваться от наших реалий - фундаментальной политической, основанной на демократии, системы в Армении нет. Соответственно, отставка главы государства в подобных условиях может стать причиной новых серьезных внутриполитических потрясений", - подытожил аналитик.