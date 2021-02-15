Понедельник, 15 Февраля 2021 12:12

АрмИнфо. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом граждан в Армении составило всего 88 человек, при этом выздоровело - 90, скончались шестеро. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки было проведено 2 802 теста на коронавирус.

В общей сложности в Армении было зарегистрировано 169 255 случаев заражения коронавирусом, из коих 161 105 выздоровели, количество летальных исходов достигло 3147. При этом в стране в целом было проведено 684 640 тестов на коронавирус.

Согласно сообщению, фактическое лечение в медучреждениях на данный момент получают 4 211 пациентов.