Понедельник, 15 Февраля 2021 11:26

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал очередные доказательства государственной политике армянофобии в Азербайджане и глубинных корнях вражды по отношению к армянам на этнической основе.

Так, Татоян на своей странице в Фейсбук в качестве яркого примера армянофобии в Азербайджане представил речь азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

"Официальное послание президента Азербайджана об Армении и армянах:

Мы продолжим прогонять этих лжецов (имеет в виду армян). Они видят, что мы преподаем им урок, который они никогда не забудут; У них нет ни совести, ни порядочности; У них даже нет мозгов; 30 лет он (Карабах, и, в частности, Физули (Варанда) был в руках у чудовищ, диких зверей, в руках у шакалов; Остатки Физули являются демонстрацией армянского фашизма и свидетельствуют об армянском фашизме; Кажется, будто городом управляло дикое племя; Мы должны вести более ожесточенную борьбу с Арменией и увеличить вес борьбы. Мы изолировали ее от всех международных и региональных программ.

Те же самые слова используют также азербайджанские солдаты в видео убийств, пыток и демонстрации бесчеловечного отношения к военнослужащим и гражданским лицам армянской стороны", - отметил Татоян.

Вместе с тем он констатировал, что подробности этой политики изложены во внеочередном совместном докладе 2020 года Защитников прав человека Армении и Арцаха, который касается слова ненависти и вражды в отношении этнических армян в Азербайджане, как причинах пыток и бесчеловечного обращения во время войны со стороны азербайджанских вооруженных сил на основании этнической принадлежности.