Понедельник, 15 Февраля 2021 11:25

АрмИнфо. В рамках реализации трехстороннего заявления Президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Как сообщает МО РФ, в воскресенье 15 армянских паломников смогли посетить монастырский комплекс Дадиванк.

В результате достигнутых договоренностей военнослужащие Азербайджанской республики беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен в непосредственной близости от архитектурного комплекса.

Также российские миротворцы обеспечивают безопасность при посещении монастыря представителями албано-удинской христианской общины Азербайджана.

Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей Армянской Апостольской Церкви и расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трёхсторонним заявлением перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Стоит также заметить, что в прошлое воскресенье азербайджанские военные не позволили паломникам посетить монастырь. Под различными предлогами они продержали их несколько часов у ворот монастыря, а затем заявили, что допуск в Дадиванк запрещен.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.