Суббота, 13 Февраля 2021 17:03

АрмИнфо.По предварительным данным, разрушений в результате произошедшего в Армении 13 февраля землетрясения нет. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно его записи, в ереванской общине Эребуни частично поврежден домик – самострой, легкое ранение получил один гражданин. В нескольких местах обвалилась облицовочная плита. По предварительным данным, жертв нет. Эпицентр землетрясения находился в районе села Паракар.