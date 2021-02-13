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АрмИнфо. Армянская сторона передала Азербайджану останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по вопросам пленных и пропавших без вести.
Согласно информации, 12 февраля при участии представителей военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуши останки семи тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны.
После процедур по идентификации останков тела будут переданы членам семей. -
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|Армянская сторона передала Азербайджану останки лиц, пропавших во время первой карабахской войны
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|Омбудсмен: В результате атак азербайджанских вооруженных сил около 30 тысяч школьников лишились возможности получать образование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|За истекшие сутки в Армении от COVID-19 скончались двое, выздоровели 104 человека
|Лусине Тумян назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
|Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК
|Депутаты шведского Ригсдага призывают Азербайджан немедленно вернуть армянских военнопленных
|В конце марта столичная мэрия вторично объявит тендер на приобретение 100 12- метровых автобусов
|Оппозиционер: ГУГЛ кто-то программировал, и этот кто-то получил от Азербайджана взятку
|Вазген Манукян: Наша цель остается той же - общенациональным движением заставить уйти капитулянта
|Армения и Греция изучают перспективы углубления оборонного сотрудничества
|Премьер: Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем
|Э. Шармазанов: Третий президент Армении скоро начнет давать интервью и выступать с заявлениями
|EBRD второй год подряд награждает Конверс Банк премией "Сделка года-Зеленая торговля"
|Блогер: Кому выгодно осквернение памятника жертвам Геноцида армян и Холокоста в Ереване?
|Оппозиционер: Если эта политика властей продолжится, оппозиция должна будет начать срочную мобилизацию народа
|Оппозиция армянского парламента требует от властей четких объяснений относительно появившегося в сети меморандума
|По индексу демократии стран мира Армения оказалась между Гондурасом и Либерией
|За сутки в Армении было зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом, выздоровело - 168
|Депутат: В правительство Армении представлены 251 вопрос, которые касаются эффективности борьбы с COVID-19
|Иранист: Враг получит контроль над всеми маршрутами сухопутного сообщения Армения- Иран в связи со сдачей армянских позиций в Санасаре и Ковсакане
|Политик: У власти нет не только желания, но и возможности фальсифицировать выборы
|Для Netflix готовится фильм об экосистеме стартапов Армении
|Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась
|Представители офиса Омбудсмена Армении посетил граждан, вернувшихся из азербайджанского плена
|ГСЧС Арцаха: Сегодня поиск тел военнослужащих буде осуществляться на участке Бердзор-Ишханадзор-Гадрут
|"Мой шаг": В Сюникской области Армении проходят процессы, вызванные военным положением
|В России ужесточили правила растаможивания машин с армянскими номерами
|Посол США и глава Минсоцтруда обсудили вопросы содействия переселенцам из Карабаха
|Министр: Система здравоохранения Армении смогла справиться с проблемами и сейчас находится в фазе стабильного восстановления
|Главы МИД Армении и Франции обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных
|В МИД Армении отреагировали на критику <Ай Дат>
|Заявление Ученого совета ГОУ ВПО Российско-армянского (Славянского) Университета
|В Москве указали на недопустимость осквернения памятников героям ВОВ, где бы то ни было, в том числе и в зоне карабахского конфликта
|Вице-премьер: Программа реконструкции квартала Конд должна привнести новое дыхание и новую концепцию его развития
|Захарова: По вопросу военнопленных Москва работает и с азербайджанскими, и с армянскими коллегами
|Глава аппарата премьера: Делается все возможное для возвращения военнопленных
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 12 февраля
|Лидер оппозиционного "Движения по спасению Родины" зовет граждан на митинг оппозиции
|Александр Искандарян: Ситуация в Нагорном Карабахе, как и раньше, будет висеть в воздухе
|В Армении будут защищены права лиц - носителей вируса иммунодефицита человека
|Репортеры без границ осудили ограничения деятельности журналистов в Сюникской области Армении
|В Армении граждане получат право подавать коллективные петиции на единую электронную почту
|АНКА подверг резкой критикe главу МИД Армении за высказывания по части нормализации армяно-турецких отношений
|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|Читать больше
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
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