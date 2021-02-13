Суббота, 13 Февраля 2021 13:08

АрмИнфо. Армянская сторона передала Азербайджану останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по вопросам пленных и пропавших без вести.

Согласно информации, 12 февраля при участии представителей военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуши останки семи тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны.

После процедур по идентификации останков тела будут переданы членам семей. -