Суббота, 13 Февраля 2021 11:52

АрмИнфо. Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев накануне в формате видеоконференции провели второе заседание рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба офиса вице-премьера Армении.

"В ходе заседания был обсужден процесс совместной работы, вытекающий из заявления премьер-министра Армении, президента РФ и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ", - отмечается в сообщении.

По решению вице-премьеров созданы две экспертные подгруппы. В первую подгруппу с армянской стороны войдут представители Службы национальной безопасности (СНБ), МИД, Минэкономики, министерства территориального управления и инфраструктур. Во второй подгруппе будут представлены Комитет государственных доходов Армении, Инспекционный орган продовольственной безопасности, а также СНБ и МИД