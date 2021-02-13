Суббота, 13 Февраля 2021 11:52

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook привел важные факты грубых нарушений прав человека в ходе развязанной Азербайджаном войны в Карабахе.

По данным Омбудсмена, во время военных действий в сентябре - ноябре 2020 года более 100 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, около 40 тысяч человек остались без крова, лишившись домов, личных вещей и основных условий жизни. В результате атак азербайджанских вооруженных сил около 30 тысяч школьников и воспитанников детских садов лишились возможности получать образование. Были повреждены или разрушены 12 детских садов и 71 школа. Погибли 72 мирных жителя, в том числе, в результате жестокого обращения и пыток. 163 мирных жителя получили ранения, в том числе, и жители, ставшие инвалидами.