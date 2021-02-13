Суббота, 13 Февраля 2021 11:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 7 (4/2) на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Авана Аринджа;

11:00-17:00 жилой дом 24 на улице Туманяна, жилой дом 24 на пр. Комитаса, жилой дом 12 на улице Киевяна, жилой дом 2 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 9 на улице Райниса, жилые дома 4а, 19/2 на улице Рубинянца, жилой дом 29 на улице Аргутяна, улицы 6, 7, 8, 9, 10, 11 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова; собственные дома 37-337 в кв. “Норагюх”, собственные дома 46, 46/81 на улице Таирова, жилой дом 10 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40а на пр. Багратуняца, жилые дома 10 на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 1, 1/1, 3, 5 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 6 и барак N4 на улице Еркатгци, подъезд 4 жилого дома 74 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 11 на переулке Тиграна Меца и собственные дома 13, 15, 70, 72 на переулке Тиграна Меца;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Кош, Аван, Лернарот и Верин Сасуник;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди; частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-15:00 частично улицы Мравян, Ханджяна, Спнадаряна, Абовяна, Ханджяна, А.Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Маркса, Товмасяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степанян, Прошяна, Теряна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

11:00-15:00 , частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00–13։00 села Зар и Севаберд;

11։00-17։00 села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх; частично кварталы “Багреванд” и “Банаван” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

12։00-14։00 квартал “Оренгой”, жилищно-коммунальное хозяйство, ООО “Легнитис”, ЧП “Тигран ев Ваге”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Спитак ап” и абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к озеру Севан, в городе Севан;

12:00–17:00 села Цовак, Карчахбюр, Ахпрадзор, Макенис, Лчаван; ООО “Севан-Ишхан”, воиснкая часть N28418, станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”;

в Лорийской области:

11:00-14:00 кварталы “Германакан”, “Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “Аветисян”, “Швейцаракан”, ‘Глендел”, “Галои пучах” и больница в городе Спитак;

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Гетаовит, газозаправочная и бензозаправочная станции, скотобойня, военная полиция, станция сотового оператора “Виваселл МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

14:00-15:00 больница, рынок, почтовое отделение, полиция, мэрия, Красный Крест, детский сад, средняя школа N4, улица Анкахутяна, частично улицы Тавризян, Карагезян, Ереванян, компания “Юнибанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.