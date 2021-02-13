Суббота, 13 Февраля 2021 11:50

АрмИнфо.За истекшие сутки в Армении проведено 2704 тестирований на выявление COVID -19, из которых коронавирус подтвержден у 192 граждан. Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения РА.

Источник отмечает, что за указанный период времени 2 пациента скончались, 104 выздоровели. Всего по положению на утро 13 февраля в республике подтверждено 169022 случаев заражения, из которых 160942 пациента выздоровели, 3140 скончались. В настоящее время фактическое лечение проходят 4151 человек. Всего проведено 679135 тестирований.

Накануне также была зафиксирована одна смерть, когда пациент с коронавирусом скончался по другим причинам. Всего таких случаев 789.