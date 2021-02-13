Суббота, 13 Февраля 2021 11:45

АрмИнфо. Лусине Тумян назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Лусине Тумян в 1995 году окончила Ереванский государственный университет, в 1999 - Американский университет Армении. Кандидатэкономических наук. Свободно владеет английским языком. Трудовую деятельность начала в 1989 году. Работала в ряде международных организаций, в банковской сфере, занималась предпринимательской деятельностью. Имеет большой опыт преподавательской работы. В 2011-2014 годах и 2018-2020 годах преподавала в Европейской региональной образовательной академии Еревана. В 2019-2020 годах - в Ереванском филиале Московского государственного университета им.

М.В. Ломоносова. С 2009 по 2015 годы работала директором департамента развития экспорта и предприятий Армянского агентства развития.

С 2016 по 2018 годы занимала различные должности в Министерстве международной экономической интеграции и реформ Республики Армения, где на завершающем этапе работала главным советником министра международной экономической интеграции и реформ - вице-премьер-министра Армении. 2018 - 2021 годах возглавляла департамент международной экономической интеграции аппарата премьер-министра Республики Армения. С 12 февраля 2021 года назначена заместителем директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК.