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 Суббота, 13 Февраля 2021 11:43
Алина Оганесян

Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК

Григор Оганян назначен на должность замдиректора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК

АрмИнфо.На должность заместителя директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической политики (ЕЭК) назначен Григор Оганян. Об этом говорится в официальном сообщении ЕЭК.

Согласно источнику, Григор Оганян родился в 1974 году. В 1996 году окончил Ереванский институт народного хозяйства. Начал свою трудовую деятельность в 1998 году в Министерстве иностранных дел Республики Армения. Работал управляющим по делам ЗАО <КПМГ Армения>, консультантом компании ACDI/VOCA, координирующего деятельность инфраструктур по программе корпорации <Вызовы тысячелетия> в Ереване.

С 2013 года - помощник Председателя Комитета государственных доходов Республики Армения, начальник отдела международного сотрудничества Управления по обслуживанию налогоплательщиков и процедур налогообложения, начальник отдела налоговых и таможенных отношений Управления международного сотрудничества Министерства финансов Республики Армения.

С 2017 года - советник исполнительного директора Корпорации развития и инвестиций Армении, руководитель аппарата Корпорации развития и инвестиций Армении.

С 2020 года - заместитель начальника Управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Республики Армения


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