Пятница, 12 Февраля 2021 16:41

АрмИнфо. 31 марта мэрия Еревана в рамках совместной программы с правительством Армении и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) вторично объявит тендер на приобретение 100 12- метровых автобусов, предназначенных для городского движения в столице. Об этом в ходе заседания Совета старейшин мэрии Еревана, 12 февраля, заявил глава столичного муниципалитета Айк Марутян.

Он напомнил, что британская компания WYG спроектировала для Еревана автобусную сеть, которая предусматривает 850 новых автобусов, из коих

450 - длиной от 7.5 до 8.5 метров, а оставшиеся 400 - от 12 до 18 метров. В этом ключе Марутян сообщил, что сейчас идет процесс

утверждения покупки 161 автобуса длиной 8.5 метров.

<Это автобусы китайского производства, которые соответствуют поставленным нами высоким качественным параметрам>, - сообщил он. В этом контексте было отмечено, что последние 5-10 лет Китай продвинулся вперед по части производства автобусов, свидетельством чему служат побежденные тендеры последними в ряде европейских стран. <То есть для нас важна не страна, а те высокие параметры качества, которые нужны нашему городу. Мы получили очень хорошую цену для этих автобусов. И если все удастся, я считаю это лучшим приобретением Еревана>, - сказал Марутян.

Вместе с тем, отвечая на вопросы членов Совета старейшин, мэр отметил, что на сегодняшний день решаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности и удобства транспорта для горожан, в этом ключе придав важность выходу из столичной транспортной сети микроавтобусов (газелей - Ред.). После решения этих вопросов, как отметил Марутян, будут рассмотрены возможности, связанные со сменой троллейбусного парка столицы.

Напомним, что мэрия Еревана на общинные средства уже приобрела 100 автобусов компактного класса российского производства (марки <ГАЗ>), которые постепенно будут вводиться в эксплуатацию. Эти автобусы являются весьма комфортабельными и оснащены кондиционером, системой оплаты банковской картой и системой GPS, высота которых позволит пассажирам в салоне стоять во весь рост. Кроме того автобусы оснащены противопожарной системой, оборудованы для инвалидных колясок и имеют ряд других преимуществ.