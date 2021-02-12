Пятница, 12 Февраля 2021 16:40

АрмИнфо. У Армении отбирают ее законные территории, заявил 12 февраля журналистам бывший премьер­министр РА Грант Багратян.

По его словам, сегодня фактически в Карабахе осталось 2,5 тысячи кв км, от Сюника до центра Армении Алиев шаг за шагом будет забирать, после чего решить вопрос, какой статус дать Карабаху. Речь, по словам Багратяна, идет о преступной сделке. Дорога в Сюнике, часть которой уже перешла под контроль Азербайджана, была построена решением Совета министров Армянской ССР, и Азербайджан к ней никакого отношения не имел. "Сегодня же с использованием ГУГЛ пытаются все перевернуть с ног на голову. Ведь ГУГЛ кто-то программировал, и кто этот кто-то? А этот кто-то получил взятку от Азербайджана, изменив линию границы. Для определения границ Армении имеются карты, в том числе, и военные карты Советского Союза",- считает бывший премьер. Он напомнил, что границы определяются в результате делимитации и демаркации. Процесс делимитации осуществлен, демаркации - нет. Для этого в качестве основы берутся военные карты, на основании которых проводится соответствующая работа, но этого властями Армении не делается.