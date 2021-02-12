Пятница, 12 Февраля 2021 16:37

АрмИнфо. Митинг оппозиционного "Движения по спасению Родины" состоится 20 февраля. Об этом 12 февраля журналистам сообщил кандидат в премьер-министра Армении от движения Вазген Манукян.

Он отметил, что сегодня представители оппозиционных сил собрались, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию. При этом, не имеет значения сколько 12 февраля соберется людей - 50 человек или 5 тысяч. Он заверил, что митинг 20 февраля будет масштабным. Он напомнил, что сегодняшняя встреча является его личной инициативой, ничего общего не имеющей с движением. Ситуация, продолжил Манукян, с каждым днем осложняется, свидетельством чему являются события в Сюникской области. Ранее складывалось впечатление, что власть парализована, и по этой причине происходит то, что происходит в Сюнике. Однако теперь, отметил оппозиционер, становится очевидным, что заключено еще одно капитулянтское соглашение. "Добавим к этому запрет на свободное освещение происходящих в области процессов, и многое становится понятным, идут процессы, о которых мы не знаем ",- подчеркнул Манукян, добавив, что родина идет по пути разрушения.

Говоря о действиях оппозиции в условиях, когда власть отказалась проводить внеочередные парламентские выборы, Вазген Манукян напомнил, что идея их проведения принадлежит власти. Оппозиция же настаивала на возможности проведения выборов исключительно после отставки Никола Пашиняна. "Наша цель остается той же, общенациональным движением заставить его уйти в отставку",- подчеркнул оппозиционер.

Отвечая на вопрос о возможности поддержки на выборах второго президента РА Роберта Кочаряна, Манукян вновь напомнил, что досрочных выборов не будет. "Изначально планировалось, что я буду временным главой правительства сроком на один год, после чего ни в каких выборах участия принимать не буду",- заметил представитель оппозиции, добавив, что власть действующего премьер-министра держится на 2-3 силовиках, и как только их не будет, власть действущего премьера сразу разрушится. С каждым днем, продолжил он, растет число лиц, осознающих всю серьезность момента. "Люди выходят из шока после этих ударов, трезвеют и начинают понимать происходящее",- подчеркнул лидер оппозиционного движения.