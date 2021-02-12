Пятница, 12 Февраля 2021 16:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьер-министру Госсовета КНР Ли Кэцяну по случаю китайского Нового года.

В поздравительном послании председателю КНР, которое распространила пресс- служба правительства РА, в частности, говорится: "Ваше Превосходительство, от имени армянского народа я себя лично сердечно поздравляю Вас, дружественный китайский народ, с наступлением китайского Нового года - праздника весны. Желаю, чтобы праздник Весны принес мир и благополучие всем семьям. Армения придает большое значение развитию и укреплению традиционных дружественных отношений с Китаем. Примите, Ваше Превосходительство, наилучшие пожелания здоровья и успехов.

В послании к премьер-министру Госсовета КНР говорится: "Ваше Превосходительство, от имени правительства Армении и себя лично передаю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю китайского Нового года - праздника весны. Пусть праздник Весны принесет мир, благополучие и реализацию поставленных целей. Армения придает большое значение последовательному развитию традиционных дружественных отношений и практического сотрудничества с Китаем. Желаю Вам крепкого здоровья и удачи семье".

Отметим, что главу КНР поздравил и президент Армении Армен Саркисян.

По китайскому календарю, 2021 это год Быка. Китайский Новый год наступил 12 февраля. Официальные выходные в стране - с 11 по 17 февраля. Традиционно праздничные гуляния длятся 16 дней. В 2021 году в Китайский Новый Год продлится с 12 февраля (Кануна Нового Года) по 26 февраля (Праздник Фонарей). Новый Год в Китае - главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьёй. Сами китайцы называют Новый Год Праздником весны, а история этого праздника насчитывает более 4 тысяч лет.