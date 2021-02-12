Пятница, 12 Февраля 2021 14:51

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян скоро начнет давать интервью и выступать с заявлениями. Об этом 12 февраля на пресс-конференции заявил бывший вице-спикер Национального Собрания РА, пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, третий президент собирался это сделать ранее, однако военные действия, потом личная трагедия и заболевание коронавирусом привели к переносу этих намерений. В основном, Серж Саргсян будет поднимать тему Арцаха. Интервью на эту тему будут носить периодический характер, поскольку все бывшие президенты, министры обороны, все те люди, которые внесли свою лепту в независимость Армении и становлению армянского Арцаха, не могут оставаться в стороне от нынешней национальной борьбы. В этой борьбе Республиканская партия, оставив в стороне партийные интересы, боролась, и будет бороться до конца.

Бывший вице-спикер заметил, что цель оппозиционного "Движения за спасение родины" не изменилась, и она представлена в дорожной карте.

Речь, по словам Шармазанова, заключается в отставке дарителя армянских земель (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред), формировании временного правительства и проведение через год досрочных парламентских выборов без Никола Пашиняна. Он заметил, что повестке оппозиционных политических сил никогда не стоял вопрос о проведении досрочных парламентских выборов при премьерстве Никола Пашиняна. "Я согласен с утверждениями "Моего шага" о том, что в проведении досрочных выборов нет общественного требования. Да, такого требования нет, поскольку есть общественноe требование об отставке Никола Пашиняна", - заметил бывший вице-спикер.

Отметим, что сегодня в 15.00 по призыву лидера "Движения за спасение родины" Вазгена Манукяна состоится митинг, на котором будут обсуждаться актуальные проблемы Армении и Арцаха.