Пятница, 12 Февраля 2021 14:01

АрмИнфо. Кому выгодно осквернение памятника жертвам Геноцида армян и Холокоста в Ереване, вопрошает блогер Алесандр Лапшин, реагируя на акт вандализма в центре Еревана.

"Интересное наблюдение: дважды на моей памяти за последний год в Ереване оскверняли памятник жертвам Геноцида армян и Холокоста у евреев. В очередной раз сегодня ночью. И ведь что примечательно - в Азербайджане эти инциденты начинают обсуждать в закрытых группах еще ДО того, как информация появилась в армянских СМИ. Каким образом они узнают об этом раньше, чем сами жители Еревана? Затем это появляется в СМИ Азербайджана как по команде, сразу во всех, оперативно переводится на английский и русский и тиражируется. Как гласит римское право "Скажи мне кому это выгодно и я тебе скажу кто за этим стоит".

Я все это к чему? Видеокамеры надо установить возле памятника жертвам Холокоста. И возле ереванской синагоги тоже. Да и первых лиц еврейской общины имеет смысл взять под охрану - провокации в отношении них тоже не исключены. И будьте уверены, через какое-то время в руках полиции окажутся весьма интересные субъекты, в чьих телефонах в лучшем случае будет переписка с куратором из Баку, который ему подсказывает когда надо совершить акт вандализма, либо это окажутся и вовсе "соседушки" с фейковыми армянскими паспортами. В любом случае полиции будет чем заняться, поскольку они могут не ограничиваться вандализмом, но и легко займутся терроризмом, если будет команда", - констатировал блогер.

Стоит заметить, что правоохранители уже занимаются этим вопросов, и заверяют, что виновники будут привлечены к ответственности.

В свою очередь в мэрии Еревана сообщили, что памятник уже очищают. "Конечно, это отвратительный поступок. Надеюсь, правоохранители будут последовательными в выявлении этих лиц", - написал в Фейсбук пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Более того, на инцидент отреагировали и армянские законодатели. Так, депутат от правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян строго осудил акт вандализма. "Это проявление вандализма является не чем иным, как преступлением против общечеловеческих ценностей. Инцидент должен быть тщательно расследован, а совершившие преступление лица должны быть привлечены к ответственности в целях исключения и предотвращения повторения подобных случаев в будущем. Подобные порочные явления лишены моральных основ и не должны иметь места в обществе, пережившем геноцид и являющемся поборником борьбы с этим преступлением", - говорится в заявлении Симоняна на Фейсбук.

Хотели бы также напомнить, что еще во время последних боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта израильская интеллигенция выражала обеспокоенность в связи с ростом антисемитизма из-за чрезмерной поддержки, оказываем Израилем азербайджанской стороне в ходе войны.