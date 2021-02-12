Пятница, 12 Февраля 2021 13:55

АрмИнфо. Политика передачи армянских земель Азербайджану, к сожалению, продолжается. Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

По его словам, депутаты от фракции за последние две недели несколько раз побывали в Сюникской области, где ознакомились с ситуацией на дороге Горис-Капан, на которой стоят вооруженные азербайджанцы. Очевидно, продолжил депутат, что их появление является результатом некоего тайного согласия со стороны властей Армении. Если же данного согласия нет, означает, что азербайджанцы могут пойти куда угодно. "Тем самым, капитуляционная политика продолжается, и если эта политика продолжится, оппозиция должна будет начать срочную мобилизацию, то есть, весь народ, вся нация должна будет встать против этой власти", - заявил депутат, отметив, что уже не знает, из 29,8 тыс кв. км территории Советской Армении, сколько осталось. Микаел Мелкумян заметил, что все эти вопросы станут предметом обсуждений в ходе митинга, который собирается сегодня по призыву кандидата в премьер- министры от 17 оппозиционных сил Вазгена Манукяна.

В свою очередь, депутат от той же фракции Иветта Тоноян напомнила, что уже три дня в социальных сетях активно обсуждается некий трехсторонний меморандум, который, по сути, ставит под угрозу территориальную целостность Армении. Было бы очень хорошо, если бы кто- нибудь из ответственных лиц отреагировал бы на этот документ. "Когда речь заходит об утерянных или украденных часах премьер-министра, реакция была мгновенной, а по опубликованному документу никакого отклика. По сути, в очередной раз мы пост-фактум информируемся о достигнутых договоренностях или подписанных документах", - заявила Тоноян.

Ранее в сети появился неофициальный текст меморандума об организации безопасного движения на участках дорог Горис - Давид-Бек, и Капан - Чакатен. Минобороны Армении обратило внимание на то, что еще в декабре прошлого года распространило сообщение, согласно которому в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис - Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис - Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками. По обе стороны линии соприкосновения будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана. Для обеспечения безопасности указанного участка дороги планируется провести необходимые комплексные мероприятия. "Таким образом, в рамках вышеуказанных комплексных мероприятий для обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов на этих участках размещены подразделения погранслужб Армении и России", - говорилось в заявлении МО РА.

Двумя днями ранее в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность касательно участка Горис-Давид Бек, поскольку там дорога проходит "по спорным участкам". При этом на 11 февраля выяснилось, что глава МИД Армении Ара Айвазян не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давид Бек в Сюнике, о которых заявил Авинян.