Пятница, 12 Февраля 2021 13:50

АрмИнфо. Оппозиция в армянском парламенте требует от властей четких объяснений относительно некоего меморандума, который напрямую касается безопасности Сюникской области и Карабаха. Об этом 12 февраля на брифинге в НС РА заявил депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян.

По его словам, документ, который опубликован, и под которым нет подписи Республики Армения, вызывает озабоченность, поскольку неясна его правовая сила. Но даже, если он был бы подписан главой исполнительной власти, речь может идти не только об антигосударственном, антинациональном документе, но и документе, направленным на грубое нарушение прав человека. Согласно Конституции Армении и международных соглашений для вступления документа в силу он должен пройти процедуру рассмотрения в Конституционном Суде и в парламенте страны. И лишь после его ратификации он может получить практическое значение. Между тем, в меморандуме указывается, что до 18 декабря стороны должны проделать определенные действия. Более того, эти положения напрямую угрожают вопросу о самоопределении Арцаха, политики, которая осуществлялась на протяжении десятилетий.

В свою очередь, лидер фракции и одноименной партии Эдмон Марукян заметил, что целый ряд положений меморандума уже де-факто осуществлен. И в этой связи у оппозиции вполне обоснованно появляются вопросы, связанные с наличием устных договоренностей, которые нашли свое отражение в опубликованном меморандуме. "Уже три дня этот документ распространяется в социальных сетях. Неужели для властей трудно опровергнуть его наличие, если подобного документа не существует", - заметил Марукян. Он указал также на необходимость проведения расследования на предмет того, каким образом этот документ оказался в сети, и здесь уже имеется элемент Службы национальной безопасности. Фактически, продолжил глава фракции, вице-премьер Тигран Авинян подтвердил наличие подписанного документа. Он сообщил, что ряд депутатов направили письменный запрос в правительство, и ожидает от него соответствующего ответа.

Ранее в сети появился неофициальный текст меморандума об организации безопасного движения на участках дорог Горис - Давид-Бек, и Капан - Чакатен. Минобороны Армении обратило внимание на то, что еще в декабре прошлого года распространило сообщение, согласно которому в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис - Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис - Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками. По обе стороны линии соприкосновения будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана. Для обеспечения безопасности указанного участка дороги планируется провести необходимые комплексные мероприятия. "Таким образом, в рамках вышеуказанных комплексных мероприятий для обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов на этих участках размещены подразделения погранслужб Армении и России", - говорилось в заявлении МО РА.

Двумя днями ранее в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность касательно участка Горис-Давид Бек, поскольку там дорога проходит "по спорным участкам". При этом на 11 февраля выяснилось, что глава МИД Армении Ара Айвазян не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давид Бек в Сюнике, о которых заявил Авинян.