Пятница, 12 Февраля 2021 13:47

АрмИнфо. По индексу демократии стран мира (The Democracy Index) Армения оказалась между Гондурасом и Либерией, заняв 89 место с общим индексом в и 5.35 пункта.

Отметим, что The Democracy Index - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня демократии британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit.

Индекс рассчитывается по методике британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), основанной на комбинации экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения из соответствующих стран. Исследование проводится с 2006 года, охватывает 167 стран и публикуется раз в два года.

Индекс демократии измеряет уровень демократии внутри государства и основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного мнения из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий.

Так, по индексу <Избирательный процесс и плюрализм> Армения набрала

7.50 балла и оказалась на равной отметке с такими странами как Бангладеш, Северная Македония, Либерия, Черногория. По показателю <Деятельность правительства> - набрала 5.00 балла вместе с такими странами как Танзания, Эквадор, Таиланд и Филиппины. По индексу <Политическое участие> страна оказалась выше с индексом 6.11, который схож с показателями таких стран как Молдова, Черногория, Боливия. С индексом <Политическая культура> Армении не повезло. Она получила довольно низкий балл - 3.13. Такой же показатель зарегистрирован у России, Киргизии, Гватемалы, Черногории, Боснии и Герцеговины. По <Гражданским свободам> страна набрала 5.00 балла - несколько ниже Таиланда и несколько выше Мадагаскара.

В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе Индекса демократии и классифицируются по типу режима власти четырьмя категориями: <полная демократия>, <недостаточная демократия>, <гибридный режим> и <режим авторитарный>. Несмотря на <бархатную революцию> 2018 года Армения плотно засела в классификации гибридных режимов верхнего уровня.