Пятница, 12 Февраля 2021 12:58

АрмИнфо. По положению на 11:00 12 февраля в Армении из проведенных 2 893 тестов на коронавирус, болезнь подтвердилась у 154 человек, при этом выздоровели - 168, скончались - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в общей сложности в Армении провели 676 431 тестов на COVID-19. Из этого числа на долю заболевших пришлось 25% или 168 830 случаев, из коих 95,2% - уже выздоровели, а доля летальных исходов составила 1,8%.

Согласно источнику, фактическое лечение в медучреждениях сегодня получают 4066 пациентов.