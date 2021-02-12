Пятница, 12 Февраля 2021 12:53

АрмИнфо. В правительство Армении представлены 251 вопрос, которые касаются эффективности борьбы с COVID-19. Об этом 12 февраля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения", председатель парламентской комиссии по расследованию эффективности предпринятых мер в борьбе с коронавирусом Аркадий Хачатрян.

По его словам, вопросник касается самых различных сфер. Направлены также вопросы в Аудиторскую Палату, государственную контрольную службу, Центральный Банк, генеральную прокуратуру, Защитнику прав человека. Анкета из 251 вопросов касается различных этапов распространения COVID-19, начиная от тестирований, изоляций и самоизоляций людей, контроля за этой изоляцией, и заканчивая уровнем эффективности борьбы по предотвращению распространения заразы. Членов комиссии, в частности, интересует вопрос о том, почему не производилось вскрытий, и как определялось, человек скончался от коронавируса или нет. Кроме того, комиссия намерена изучить вопрос о доступности процесса тестирований для рядовых граждан, закупки для приобретения оборудования и препаратов осуществляются от одного лица или на конкурсной основе. "Вопросов очень много, и все они будут опубликованы и станут доступными. 16 февраля состоится очередное заседание комиссии, в ходе которого будут обсуждены 2 вопроса - сам вопросник, и принципы приглашения на заседания комиссий государственных чиновников", - сообщил депутат.

Отметим, что по положению на 11:00 12 февраля в Армении из проведенных 2 893 тестов на коронавирус, болезнь подтвердилась у 154 человек, при этом выздоровели - 168, скончались - 3. Как сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения, в общей сложности в Армении провели 676 431 тестов на COVID-19. Из этого числа на долю заболевших пришлось 25% или 168 830 случаев, из коих 95,2% - уже выздоровели, а доля летальных исходов составила 1,8%. Согласно источнику, фактическое лечение в медучреждениях сегодня получают 4066 пациентов.