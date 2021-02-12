Пятница, 12 Февраля 2021 12:48

АрмИнфо. В необходимости проведения внеочередных выборов в Армении сегодня убедились все политические силы, включая "Мой шаг". Во всяком случае, об этом говорят заявления и озвучиваемые правящим блоком подходы. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Республика" Арам Саркисян.

7 февраля по итогам встречи премьера Пашиняна с правящей фракцией "Мой шаг" было распространено заявление фракции, в котором говорилось, что предложение премьера о проведении парламентских выборов не получило положительного отклика парламентской оппозиции. Кроме того, отмечалось, что среди широких слоев общественности не сформировался запрос на проведение внеочередных выборов. "Причина - изменившиеся после 9-го ноября реалии, в которых мы живем. Наша партия убеждена, что единственным путем преодоления возникших после 9-го ноября внутриполитических проблем является проведение внеочередных выборов. Исключительно конституционным путем. С необходимостью проведения внеочередных выборов согласны все. Нет консенсуса в вопросе организаторов и срока их проведения", - подчеркнул он.

В этом свете, политик отметил недоверие некоторых сил к действующей власти. Подобные силы считают власть уязвимой, подлежащей суду и следствию и потому способной фальсифицировать выборы с целью суда и следствия избежать. И все это представляется обществу в качестве аргумента. При этом, аналогичное мнение звучит и от находящихся сегодня в стане оппозиции людей, достигших в прошлом виртуозного уровня в деле фальсификации выборов.

"И сегодня в руках этих людей СМИ, суды, ЦИК, в органах местного самоуправления и сегодня сидят их люди. И после всего этого представители оппозиции не уверены в своей способности победить на выборах, и априори обвиняют власть в намерении эти выборы сфальсифицировать. Отсюда тактика генерирования обвинений и угроз в адрес правящей силы и лично Никола Пашиняна, целью которой является по возможности максимальное компрометирование власти", - считает он.

Тем не менее, подобная тактика по оценкам Саркисяна привела к прямо противоположным ожидаемым результатам. Угрозы оппозиции в адрес власти обеспокоили людей, и число желающих принять участие в митингах оппозиции снизилось еще больше. В этом свете, несмотря на вполне нормальное и обоснованное в существующих реалиях падение рейтинга, внеочередные выборы, согласно политику, в первую очередь в интересах власти. Выборы необходимы Пашиняну с целью удержать под контролем собственную команду и как результат власть.

Политик убежден не только в отсутствии у власти не только желания, но и возможности фальсифицировать выборы. И в выводе ситуации на

проведение внеочередных выборов Саркисян отводит большую роль парламентской оппозиции. По его оценкам, достижение согласия в этом

вопросе между Николом Пашияном, Гагиком Царукяном и Эдмоном Марукяном позволит распустить парламент без нарушения Конституции. Последнее, на его взгляд, полностью соответствует интересам общества. И силы, представляющие этот народ в парламенте, просто обязаны сделать это для страны и государства. Внеочередные выборы, по оценкам политика, позволят снизить внутриполитическую напряженность и предотвратить возможное кровопролитие.