Пятница, 12 Февраля 2021 12:39

АрмИнфо. Для авторитетного поставщика фильмов и сериалов американской компании Netflix готовится фильм об экосистеме стартапов Армении. Об этом стало известно по итогам встречи министра высокотехнологической промышленности Армении Акопа Аршакяна с авторами фильма Рафаелем Тадевосяном и Артуром Алояном, в ходе которой участники обсудили данный проект, осуществленные и дальнейшие работы, перспективы сотрудничества.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Акоп Аршакян, фильм, который называется Musk Factor, состоит из 10-12 частей, и рассказывает о четырех парнях, достигших невероятных успехов на кажущейся нереальной идее, используя возможности искусственного интеллекта.

<Этот проект позволит представить технологические возможности Армении>, - написал министр Аршакян, отметив, что источником вдохновения для создания подобного проекта является Карен Варданян (1963-2020, ведущий специалист ИТ Армении, исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий )

В работы по созданию фильма планируется вовлечь всеармянский потенциал, в частности армян, достигших успеха в разных странах мира.