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 Пятница, 12 Февраля 2021 12:36
Александр Аванесов

Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась

Депутат от правящего блока: Автодорога Горис - Капан ни на секунду не закрывалась

АрмИнфо. 21 километр автодороги Горис - Капан выходит из международно-признанных границ Армении.  Об этом 12 февраля на брифинге в парламенте страны заявил депутат от правящего блока "Мой шаг" Айк Геворкян.

По его словам, эта дорога будет проходить по территории Азербайджана, но ни на одну секунду она не закрывалась.  Это не вопрос международных соглашений, отметил Геворкян, добавив, что на основании договоренности между сторонами, эта дорога должна действовать, и она действует.

В свою очередь, депутат от того же блока Сисак Габриелян отметил, что обеспокоенность жителей Сюникской области в связи со свободой передвижения понятна и очевидна. Он напомнил, что 25 лет подобной проблемы не возникало, она появилась сейчас.  Тем  не менее, как заметил депутат, никто никого не ограничивает в передвижении. Пограничные войска, другие полномочные структуры ведут на данном участке дороги соответствующую работу.

Отметим, что днем ранее Министерство обороны Армении отреагировало на резонансное заявление вице-премьера Тиграна Авиняна о наличии еще одной  (кроме двух заявлений) трехсторонней договоренности касательно охраны участка дороги Горис-Давид Бек.   Ранее в сети появился неофициальный текст меморандума об организации безопасного движения на участках дорог Горис - Давид-Бек, и Капан - Чакатен.  Минобороны Армении обратило внимание на то, что еще в декабре прошлого года распространило сообщение, согласно которому в целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис - Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис - Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками. По обе стороны линии соприкосновения будут дислоцированы пограничные войска Армении и Азербайджана. Для обеспечения безопасности указанного участка дороги планируется провести необходимые комплексные мероприятия. "Таким образом, в рамках вышеуказанных комплексных мероприятий для обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов на этих участках размещены подразделения погранслужб Армении и России",

- говорилось в заявлении МО РА.

Двумя днями ранее в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность касательно участка Горис-Давид Бек, поскольку там дорога проходит "по спорным участкам".

При этом на 11 февраля выяснилось, что глава МИД Армении Ара Айвазян не знает о договоренностях с Азербайджаном по участку дороги Горис-Давид Бек в Сюнике, о которых заявил Авинян.


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