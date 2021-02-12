Пятница, 12 Февраля 2021 12:26

АрмИнфо. Поисковые работы спасателей 11 февраля в не подконтрольном Арцаху Гадруте не дали результатов, останков не было обнаружено.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, сегодня, 6 отрядов будут осуществлять поисково-спасательные работы на юге Арцаха - на участке Бердзор-Ишханадзор-Гадрут.

Количество тел погибших военнослужащих, обнаруженных в результате поисково- спасательных работ по состоянию на 12 февраля составляет 1371.