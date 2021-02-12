Пятница, 12 Февраля 2021 11:06

АрмИнфо.В России ужесточили правила растаможивания машин с армянскими номерами. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Источник отмечает, что Ужесточение регламента по растаможиванию автомобилей с армянскими номерами произошло в 2020 году. Сейчас контроль над владельцами таких машин усилился. В России часто встречаются автомобили с номерами Армении. В стране создана особая система по сбыту иномарок российским покупателям. В соответствии со схемой клиенты из России могут приобрести автомобиль по привлекательной цене. Также они освобождались от уплаты налогов и штрафов.

Ранее на территории России разрешалась езда на автомобилях с иностранными номерами в течение года. В 2020 году правила растаможивания изменились. Теперь пройти процедуру растаможивания необходимо в короткие сроки. Сейчас во многих российских регионах началась проверка автомобилей с армянскими номерами. Машины многих владельцев были отправлены на штрафстоянку. Для возвращения транспортного средства необходимо его растаможить.