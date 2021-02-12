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 Пятница, 12 Февраля 2021 11:00
Алина Оганесян

В  МИД Армении отреагировали на критику  <Ай Дат>

В  МИД Армении отреагировали на критику  <Ай Дат>

АрмИнфо.Армения никоим образом не пересмотрела свою оценку относительно деструктивной вовлеченности Турции в регион, и в этом вопросе четко были отмечены эти опасения, в частности, по части проведения совместных турецко-азербайджанских учений вблизи границы Армении.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении (МИД) Анны Нагдалян, в ответ на резкую критику  Центрального комитета <Ай дата> в связи с высказываниями главы армянского внешнеполитического ведомства Ара  Айвазяна по части армяно-турецких отношений, сделанных во время вопросов- ответов  с трибуны НС РА 10 февраля.

Нагдалян отметила, что комментарий или <утверждения> <Ай Дат> выпадают из общего контекста сделанных министром заявлений, и никоем образом не отражают оценку и подходы Армении относительно региональной вовлеченности Турции.

Она подчеркнула, что глава МИД Армении в ходе своего выступления указал на незаконную политику Турции по блокаде Армении, настаивая на том, что в настоящее время нет даже того предлога, ссылаясь на который, Анкара на протяжении  десятилетий держала закрытой границу с Арменией. <Следует отметить, что все правительства Армении, а также ведущие диаспоральные организации, всегда считали эту блокаду незаконной и выступали за ее прекращение>, - заметила пресс-секретарь МИД.

Анна Нагдалян подчеркнула, что позиция РА в этом вопросе не претерпела каких-либо изменений, так же как и решимость следовать приоритетам внешней политики.

<Убеждены, что непосредственная вовлеченность Турции в развязанную Азербайджаном войну против Арцаха, совершаемые военные и другие массовые преступления в отношении народа Арцаха делают еще более актуальным международное признание и осуждение Геноцида армян, с целью предупреждения и неповторения подобных международных преступлений>, - сказала она, добавив, что в этом вопросе Армения продолжит тесно сотрудничать с авторитетными организациями Диаспоры. <В то же время считаю важным подчеркнуть, что по разным поводам министр иностранных дел отмечал, что мы будем рассматривать не заявления, озвученные Турцией, а действия, которые по сей день не были конструктивными>, - резюмировала спикер МИД РА.  Напомним, что вчера во время вопросов-ответов в НС РА, министр иностранных дел Ара Айвазян отметил, что основной целью властей страны является укрепление атмосферы безопасности вокруг Армении и Арцаха.  Министр признал, что это непростой вопрос, который является проявлением геополитических  развитий.  <Необходимо будет приложить все усилия для того, чтобы вывести ситуацию в сторону деэскалации, что, в свою очередь, приведет к безопасности Армении>, - сказал он. Министр напомнил, что  безопасность состоит из многих компонентов, начиная от внутренней стабильности, и заканчивая различными  международными площадками.  Указав на военные учения, проводимые Турцией и Азербайджаном в Карсе, Айвазян отметил, что они вызывают озабоченность армянской стороны. <Из Турции постоянно приходят различные мессиджи.  В дипломатии принято путем мессиджей посылать сигналы,  но с учетом фактора Турции,  пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями. Уверен, что Турция под давлением международного сообщества вернется к нормальному процессу.  Тем более, что больше нет оснований и  для блокады  Армении>,- заметил глава МИД РА.  Данное заявление Айвазяна вызвало резкую критику <Ай Дата>, который усмотрел в этом мессидже министра намерение властей Армении предать забвению вопрос международного признания Геноцида армян, враждебное отношение Турции к Армении и армянскому народную, а также игнорирование прямого вовлечения Анкары в широкомасштабную агрессию Азербайджана против Арцаха.  В <Ай Дат> отметили,  что подобный подход властей Армении к отношениям с Турцией может негативно сказаться на деятельности организаций <Ай дат> по всему миру из-за идеологических расхождений с позицией официального Еревана.


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