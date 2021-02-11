Четверг, 11 Февраля 2021 19:00

АрмИнфо. Принципиальная позиция Москвы в отношении осквернения памятников известна: любое осквернение памятников недопустимо, и уж тем более, когда речь идет о героях ВОВ.

Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись осквернения азербайджанскими военными памятника героям Великой Отечественной Войны в Аскеранском районе.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно привлекала внимание к актам вандализма, сноса мемориалов Второй мировой войны в различных странах мира, в том числе на пространстве Евросоюза, к манипуляциям в СМИ по этим чувствительным вопросам. <Непосредственно по вашему вопросу, мы, как только получили соответствующую информацию, в том числе и от журналистов, связались с азербайджанскими коллегами. Они нас заверили, что акты вандализма, разрушение памятников и кладбищ, воздвигнутые воинам ВОВ были своевременно зафиксированы с азербайджанской стороны. Проводится расследование и те, кто совершают акты вандализма - привлекаются к ответственности, а подобного рода действия сразу же пресекаются и не поощряются>, - отметила Захарова.

Вместе с тем, представитель российского МИД выразила убеждение, что в целом и в Москве, и в Баку, и в Ереване должны помнить одно: ВОВ и победа в ней - это достижений наших народов. <И мы вместе должны реагировать на акты или вандализма, или осквернения памятников героям не только в отдельных случаях, но всегда>, - сказала она, добавив, что любое подобное жуткое явление в 21-ом веке должно порицаться всеми государствами, чьи народа отдали свои жизни, для того, чтобы у нас было будущее. Напомним, что ранее в сеть попали видеокадры осквернения азербайджанскими военными памятника героям ВОВ в селе Аветараноц Аскеранского района на территории армянского монастырского комплекса св. Гаяне. Заметим, что азербайджанские военные периодически сливают кадры актов вандализма по отношению к армянскому культурно-историческому наследию в зоне карабахского конфликта. Также стоит указать, что оо сих пор международные эксперты, в том числе и специалисты ЮНЕСКО не могут получить доступ к армянским историко- культурным памятника на территориях, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.