Четверг, 11 Февраля 2021 18:58

АрмИнфо.Столичный квартал Конд представляет большую историческую и культурную ценность, а программа его реконструкции должна привнести новое дыхание и новую концепцию его развития. Об этом 11 февраля на заседании межведомственной рабочей группы, координирующей работу по развитию историко-городской среды и туристической инфраструктуры, заявил вице-премьер Тигран Авинян.

Вице-премьер отметил, что квартал Конд является неотъемлемой частью колорита Еревана, возрождение и обновление которого окажут цепное влияние на местную экономику, создание рабочих мест и развитие туризм. "Здесь мы должны совместить новую и традиционную городскую среду. Неделю назад мы представили проект на общественное обсуждение. Сегодня нам предстоит обсудить полученные мнения и предложения. Важно понять, каковы наиболее важные условия проведения конкурса, какие меры мы принимаем, чтобы сделать его максимально доступным для общественности. Мы также должны обсудить этапы этого процесса, вопросы городской среды развития, сохранения исторически и культурно установленных и вновь открытых памятников. Хочу подчеркнуть, что реконструкция Конда будет инклюзивным процессом, о чем мы уже говорили. Мнения каждого должны быть услышаны, все замечания должны быть приняты во внимание. Причем процесс будет максимально прозрачным, основанным на принципе активного участия общественности. Мы должны провести как можно более широкое обсуждение, постараться включить все практические предложения в программу реконструкции",- отметил вице-премьер.