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АрмИнфо.Столичный квартал Конд представляет большую историческую и культурную ценность, а программа его реконструкции должна привнести новое дыхание и новую концепцию его развития. Об этом 11 февраля на заседании межведомственной рабочей группы, координирующей работу по развитию историко-городской среды и туристической инфраструктуры, заявил вице-премьер Тигран Авинян.
Вице-премьер отметил, что квартал Конд является неотъемлемой частью колорита Еревана, возрождение и обновление которого окажут цепное влияние на местную экономику, создание рабочих мест и развитие туризм. "Здесь мы должны совместить новую и традиционную городскую среду. Неделю назад мы представили проект на общественное обсуждение. Сегодня нам предстоит обсудить полученные мнения и предложения. Важно понять, каковы наиболее важные условия проведения конкурса, какие меры мы принимаем, чтобы сделать его максимально доступным для общественности. Мы также должны обсудить этапы этого процесса, вопросы городской среды развития, сохранения исторически и культурно установленных и вновь открытых памятников. Хочу подчеркнуть, что реконструкция Конда будет инклюзивным процессом, о чем мы уже говорили. Мнения каждого должны быть услышаны, все замечания должны быть приняты во внимание. Причем процесс будет максимально прозрачным, основанным на принципе активного участия общественности. Мы должны провести как можно более широкое обсуждение, постараться включить все практические предложения в программу реконструкции",- отметил вице-премьер.
|В Москве указали на недопустимость осквернения памятников героям ВОВ, где-то ни было, том числе и в зоне карабахского конфликта
|Вице-премьер: Программа реконструкции квартала Конд должна привнести новое дыхание и новую концепцию его развития
|Захарова: По вопросу военнопленных Москва работает и с азербайджанскими, и с армянскими коллегами
|Глава аппарата премьера: Делается все возможное для возвращения военнопленных
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|Лидер оппозиционного "Движения по спасению Родины" зовет граждан на митинг оппозиции
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|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
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|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
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|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
|Парламент Армении в первом чтении принял проект закона "О высшем образовании и науке"
|Евросоюз завершил процесс ратификации CEPA с Арменией
|МИД РА: Турции пришло время руководствоваться не мессиджами, а действиями
|В Ереване отпраздновали День дипломатического работника
|Премьер: Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) подвёл итоги акции по вкладам «Выгодное вложение»
|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
|В Армении выявлен вирус гриппа A подтипа H3N2
|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Читать больше
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
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