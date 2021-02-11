Четверг, 11 Февраля 2021 17:57

АрмИнфо. "Мне очень жаль, что мои слова были неправильно истолкованы после встречи с родственниками пленных и пропавших без вести",- написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян.

Он заверил, что в на встрече призывал родственников воздержаться от манипулятивных заявлений на деликатные темы. Глава аппарата подчеркнул, что правительство осуществляет повседневную работу по возвращению военнопленных на родину, указав в качестве примера возвращение 5 военнослужащих несколько дней назад. "Я попросил запастись терпением. Полномочные органы делают все возможное",- написал глава аппарата премьер-министра.

Отметим, что сегодня большая группа родных и близких военнопленных и пропавших без вести провела акцию протеста перед зданием правительства, требуя прояснения судеб своих сыновей и родственников. Более того, не добившись желаемого результата, они перекрыли автомобильную дорогу.