Четверг, 11 Февраля 2021 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 20/1 на улице Саряна, жилой дом 3 на улице Каджазнуни, жилой дом 24 на улице Туманяна, жилой дом 8 на улице Ехбайрутяна;

11:00-15:00 гостиница "Наре" в общине Норк Мараш;

11:00-17:00 частично собственные дома на пр. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 39/1, 39/2, 1, 1/21 на 11-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норка 5, 6, 7, 9, 13, собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Норка, собственные дома на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 18/1 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; подъезд 2 жилого дома 39 на улице Караханяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 14, 15, 16, 17, 18, 19 в кв. "Кучак", жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. "Исаакян", жилые дома 25/1, 25/2 в кв. "Ованнисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Аракс, Айкашен, Мецамор, Амберд и Агавнатун;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 город Талин; села Акунк, Егник, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик, Иринд, Ацашен, Сусер, Цамакасар, Заринджа, Сорик, Мастара,

Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит, Какавадзор, Отеван, Диан, Неркин Базмаберд, Верин Бамаберд, Агаракаван, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Верин Саснашен, Неркин Саснашен, Партизак, Артени, Лусакн и Аргина; город Аштарак; села Нор Ерзнка, Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат и Агарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Спнадаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат; частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

11:00-15:00 частично улицы Мравян, ХАнджяна, Спнадаряна, Абовяна, ХАнджяна, А.Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Маркса, Товмасяна, Туманяна, Кирова, Гукасяна, Степанян, Прошяна, Теряна, Шаумяна, Атарбекяна, Комитаса, Горцаранаин, Мхчяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Аракеляна в городе Ехагнадзор;

в Котайкской области:

11?00-13?00 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчян, Сараланджи, Чаренца, Полиция, школа, детский сад, гостиница "Воску ашхар", ООО

"Софиа Аракелян", "Микаэль Варданян", "Брюсов", "Адомас", "Кусастан-Айастан" и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11?00-14?00 общины Зораван, Сараландж, Арагюх, Бужакан и прилегающие производственные предприятия;община Егвард; квартал ''Нати'';

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал "Неркин таг" села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-15:00 села Ваграмаберд и Капс в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10:00-11:00 частично улицы Овсепяна, Шаумяна, Саят-Новы, Тбилисян, Усанохакан, Орджоникидзе в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180