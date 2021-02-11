Четверг, 11 Февраля 2021 17:42

АрмИнфо.Лидер "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян призвал граждан 12 февраля выйти на митинг оппозиции. Об этом говорится в заявлении Вазгена Манукяна, размещенного на странице движения в Facebook.

В документе, в частности, отмечается, что власти ограничивают освещение средствами массовой информации ситуации в Сюнике, чтобы скрыть тот ущерб, который они нанесли секретным документом по поводу границ и коммуникаций в регионе. В заявлении подчеркивается, что территория Армении с каждым днем все больше сокращается. Полиция же, которая служит нынешним властям, фактически "служит Азербайджану и Турции". Он призвал граждан очнуться и взять будущее страны в свои руки.