Четверг, 11 Февраля 2021 17:00

АрмИнфо. В Армении будут защищены права лиц - носителей вируса иммунодефицита человека. Парламент страны на пленарном заседании 11 февраля в первом чтении обсуждает поправки в законе "О профилактике заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" и в Уголовном кодексе РА.

По словам заместителя министра здравоохранения РА Лены Нанушян, законопроектом защищаются права больных, страдающих СПИД-ом, обеспечивается конфиденциальность информации. Кроме того, документ приводится в соответствие с новыми международными подходами, он позволит облегчить доступность медицинских услуг, повысит эффективность реагирования на возникающие вызовы. Замминистра напомнила, что ныне действующий закон был принят в 1997 году, когда многие вопросы, в том числе, и касающиеся лечения, оставались открытыми. Сегодня за 15 минут с одной капли крови можно получить данные о том, болен ли человек СПИД-ом или нет. Кроме того, применяются медицинские препараты, которые позволяют больному жить долго и счастливо.

Документом установлено, что профилактикой и мониторингом ВИЧ / СПИДа в Республике Армения занимается ЗАО "Национальный центр

инфекционных заболеваний". В случае положительного результата медицинского обследования на выявление ВИЧ, референс-лаборатория, проводящая лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, проводит двойное медицинское обследование в соответствии с процедурами и клиническими рекомендациями, установленными государственным уполномоченным органом в данной области. Сведения, признанные врачебной тайной в результате медицинского обследования на выявление ВИЧ, передаются врачом медицинской организации обследуемому лицу, а обследуемому несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет в порядке, установленном законом. В случае выявления ВИЧ врач медицинской организации письменно уведомляет лицо о необходимости соблюдения правил безопасности, предоставляя бланк уведомления, утвержденный уполномоченным государственным органом. -0-

При выявлении положительного статуса врач медицинской организации может сообщить супругу или партнеру лица, инфицированного ВИЧ или СПИДом, о необходимости медицинского обследования. Это может произойти в случаях, когда лицо, инфицированное ВИЧ или СПИДом, не хочет лично сообщать своему супругу или партнеру о своем статусе и предоставляет письменные контактные данные своего супруга или партнера, а также письменное согласие на информирование своего супруга. или партнера о необходимости прохождения медицинского обследования для определения их статуса. Лицо, инфицированное ВИЧ или СПИДом, желает сообщить своему супругу или партнеру о своем статусе, о чем заключается письменное соглашение между лицом, инфицированным ВИЧ или СПИДом, и врачом.