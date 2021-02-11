Четверг, 11 Февраля 2021 16:58

АрмИнфо. В связи с правовыми проблемами, возникшими при публикации обращений на единой электронной платформе, возникла необходимость внесения изменений в Закон "О петициях". Об этом 11 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил заместитель министра юстиции РА Вае Даниелян, в первом чтении представивший соответствующие поправки в законе.

По словам замминистра, в законопроекте предлагается уточнить понятие "коллективное обращение", включая обращения, поданные на электронной платформе и к которым присоединились одно или несколько лиц. В проекте уточняется понятие "двойной петиции", в частности петиции, которая в течение одного года снова подала то же лицо с тем же вопросом и обоснованием в тот же орган или должностное лицо, по которому был дан ответ или компетентный орган. Документом устанавливается порядок в отказе в рассмотрении заявления. Во избежание недоразумений между петициями, подаваемыми в электронном виде, необходимо четко определить понятия "Единая электронная платформа для обращений" и "Заявление, поданное через электронную платформу".

Таким образом, считает замминистра, единая электронная платформа должна обеспечивать возможность подачи индивидуальной или коллективной петиции, мониторинга процесса обращения соответствующими государственными или местными органами власти или

должностными лицами. Новое правовое регулирование предлагает использовать возможности электронного домена, подавать как индивидуальные, так и коллективные обращения на электронной платформе. В случае подачи обращения государственный орган или должностное лицо местного органа самоуправления вправе опубликовать индивидуальное или коллективное обращение на электронной площадке в порядке, установленном постановлением правительства.

В законопроекте уточняются порядок подачи ходатайства в бумажной форме, требования к содержанию петиции, идентичность содержания петиций. В частности, предлагается указывать название петиции, поле, на которое петиция ссылается, адрес электронной почты. В законе четко указано, что если ходатайство подается представителем, к ходатайству прилагается доверенность на представителя. Особенности обращений, подаваемых через электронную площадку, будут определяться решением правительства РА