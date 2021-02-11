Четверг, 11 Февраля 2021 16:58

АрмИнфо. Армянский Национальный комитет Америки (АНКА) подверг резкой критикe главу МИД Армении Ара Айвазяна за высказывания по части нормализации армяно-турецких отношений.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении Центрального комитета "Ай Дата", в частности выражается серьезная озабоченность в связи с заявлениями, сделанными Айвазяном с трибуны армянского парламента.

В организации напомнили, что Айвазян в частности, сказал: <Турция под давлением международного сообщества должна постепенно вернуться к естественному процессу, прежде всего, речь идет о том, что больше нет никаких оснований для продолжения блокады Армении. Как известно, блокада и закрытие турецкой стороной границы было обусловлено статус-кво в Арцахе, который был изменен с применением силы. Теперь у Турции нет причин держать границу с Арменией закрытой. На данный момент не происходит никаких процессов, но Армения и наша дипломатия приложат практические усилия, чтобы наше ближайшее окружение получило благоприятную атмосферу для укрепления безопасности Армении. Повторяю, атмосфера безопасности содержит много элементов".

В АНКА убеждены, что из этого неоднозначное заявление могут исходить утверждения, что во-первых, правительство Армении намерено смириться со статус- кво, сложившемся в результате агрессии, осуществленной турецко-азербайджанским тандемом против Арцаха, оккупацией значительной части Арцаха, депортацией и этнической чисткой местного населения.

"В этом случае, получается, что Правительство Армении фактически отказывается от своей ответственности гаранта безопасности Республики Арцах!

Во-вторых, получается, что правительство Армении считает, что в сфере межгосударственных отношений Армения-Турция нет других проблемных вопросов, кроме карабахского. В частности, формируются обоснованные подозрения, что правительство Армении намеревается предать забвению политику по международному признанию Геноцида армян и возмещению, а также вопросы, связанные с межгосударственной границей Армения-Турция.

Непонятно, каким образом правительство Армении представляет нормализацию армяно-турецких отношений, когда буквально несколькими месяцами ранее в отношении части нашей родины была осуществлена агрессии при полной и неприкрытой поддержки Турции, которые сопровождались военными преступлениями", - подчеркнули в АНКА, при этом добавив, что представитель армянского правительства говорит о перспективах нормализации отношений с Турцией на фоне турецко-азербайджанских широкомасштабных учений, проводимых у границ РА, и параллельно звучащих из уст турецких и азербайджанских чиновников заявлений о территориальных притязаниях на суверенные армянские территории.

В АНКА подчеркнули, что такого характера заявления министра несут в себе угрозу для деятельности десятков организаций "Ай Дата" по всему миру, поскольку создают идеологические противоречия. В АНКА напомнили, что проблема в том, что Турция не отказалась от своих требований, выдвигаемых на протяжении последних 30 лет по части уступок по вопросам международного признания Геноцида армян и правовых границ Армения-Турция.

В Бюро также констатировали, что Турция сохраняет враждебное отношение к Армении и армянскому народу, ярким свидетельством чему

является, развязанная 27 сентября 2020 года Азербайджаном война против Арцаха при открытой поддержке Анкары.

"Для нас давно не новость преступная неподготовленность политических властей РА и неспособность обслуживать жизненно важные интересы Армении. Однако, ожидаем, что еще один из не полностью разрушенных институтов государственной структуры РА - Министерство иностранных дел проявит бдительность и не пойдет на поводу подлой политики Турции. Главным залогом укрепления безопасности Армении, включая Арцах - является коренное изменение ситуации внутри страны, а для запуска этого процесса необходим уход личности, занимающей кресло премьер-министра Армении", - заключили в АНКА.