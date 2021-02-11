Четверг, 11 Февраля 2021 12:46

АрмИнфо.Армения должна найти способ договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги. Такого мнения придерживается завкафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

По убеждению эксперта последние дни происходят два важных и между собой взаимосвязанных события.

Восканян констатировал, что первый товарный поезд из Турции прибыл в Россию по железной дороге Карс-Ахалкалаки-Баку, за которым сразу последовало обращение Сухуми к Москве, в котором выражается готовность открыть железнодорожное сообщение Россия-Армения через Абхазию.

"Очевидно, что в контексте программы "разблокирования путей коммуникации" вокруг Грузии сейчас происходят очень примечательные геополитические события и вопросы касаются не только экономической сферы.

Анкара и Баку запуском первого поезда в Россию хотят заверить Тбилиси, что Грузия ни при каких обстоятельствах не потеряет своего транзитного значения, а даже увеличит его.

Между тем Москва, которая, кстати, до обращения абхазской стороны, уже оказывала некоторое пропагандистское влияние на Грузию посредством СМИ по части запуска железной дороги Сухуми-Тбилиси-Ереван, стремится свести на нет значимость железнодорожной программы, направленной на соединение Армении с Россией через Азербайджан, тем самым ослабляя турецко-азербайджанское влияние", - написал Восканян на своей странице в Фейсбук.

Если учесть, что с чисто технической точки зрения в результате разблокировки запуск железной дороги Джульфа (Иран) -Нахиджеван-Ереван может быть осуществлен максимально быстро, продолжил иранист, то открытием абхазской железной значительно сократится значимость проекта железной дороги Иран-Россия через "континентальный" Азербайджан, особенно если учесть, что железной дороги из иранскрго Астара до Решта так пока и нет.

"Что делать в сложившейся ситуации Армении? Во что бы то ни стало, постараться договориться с Грузией об открытии абхазского маршрута, что позволит занять гораздо более жесткую позицию по так называемому"туранскому коридору", открыв перспективу его полной нейтрализации за счет армяно-грузино-российско-иранских совместных усилий", - подытожил иранист.

Ранее стало известно, что парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

Меж тем, 11 января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом - Нахичеванской автономной республикой - и получить выход к Турции.

Согласно исследованиям британской неправительственной организации International Alert, реконструкция недействующей с 1991 года Абхазской железной дороги по маршруту Сочи-Сухуми-Тбилиси-Ереван обойдется в $ 277,5 млн, которые удастся окупить не ранее чем через 100 лет. $251 млн требуется на восстановление 190-километрового абхазского участка Псоу-Ингури, меж тем как от Ингури до Зугдиди, затраты составят всего $26,5 долларов. От Зугдиди же до Тбилиси и далее до Еревана дорога работает и в ремонте не нуждается. Примечательно, что по официальным выводам абхазских экспертов эта сумма составляет $350-400 млн, меж тем как их грузинские коллеги считают, что на это потребуется не более $73 млн